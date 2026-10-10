La Comunidad pide por carta al delegado "levantar el campamento" de Sol y alude a seguridad de empleados de Presidencia

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La acampada en Sol desborda la plaza y los acampados mantienen sus reivindicaciones contra los desahucios y los alquileres "desorbitados". El Boletín Oficial del E - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha remitido una carta este sábado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que le pide "levantar el campamento" de la Puerta del Sol aludiendo a motivos de seguridad tanto para las autoridades y empleados de Presidencia, como ante una posible necesidad de evacuación en la plaza.

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el consejero traslada a Martín la preocupación del Gobierno autonómico por la posible presencia de "personas vinculadas a organizaciones con presuntos vínculos con otras calificadas como terroristas por distintos países y organismos internacionales".

Estas preocupaciones las había expresado poco antes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto de su partido político en el que había pedido información a la Delegación del Gobierno sobre la posibilidad de que grupos con "antecedentes terroristas propalestinos" estuvieran al frente de la acampada.

Ahora la Comunidad de Madrid ha manifestado su "inquietud" ante estos hechos, más aún cuando la acampada se asienta en la Puerta del Sol, lugar de paso de miles de personas y "espacio de especial relevancia institucional" por albergar la sede de la Presidencia madrileña, por lo que también transitan autoridades y trabajadores de la administración.

"La eventual presencia de personas o colectivos relacionados con organizaciones extremistas o radicales requiere, a nuestro juicio, una especial atención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", reza la misiva, que además alude a las preocupaciones del Gobierno regional ante los planes de evacuación en caso de emergencia.

Para el consejero, la acampada en la plaza podría suponer un impedimento a la hora de desalojar alguno de los edificios de Sol, así como la propia estación de Metro y Cercanías, cuyo entorno se encuentra "rodeado de obstáculos". Así, alude a las competencias de la Delegación en materia de seguridad para que dirija y coordine las actuaciones necesarias para garantizar que no haya incidentes.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha incidido en que solicita que se adopten las medidas oportunas para "levantar el campamento" en Sol, pues la instalación de las tiendas de campaña y otros obstáculos "está dañando el patrimonio" y pone en riesgo la "adecuada conservación" de la plaza.

Cientos de personas acampan la madrileña Puerta del Sol desde finales de septiembre como modo de protesta por la situación de la vivienda y tras el desahucio de Maricamen, la mujer de 87 expulsada de su vivienda en Retiro y que falleció esta misma semana en el hospital al que ingresó tras el lanzamiento.