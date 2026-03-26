La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación entrega el I Premio Fèlix Pons al asesor jurídico Abel Blanco

El ganador del I Premio Fèlix Pons, Abel Blanco, con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y representantes de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares. - PARLAMENT

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El asesor jurídico Abel Blanco ha recibido este jueves el I Premio Fèlix Pons de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares.

La entrega de este reconocimiento ha tenido lugar en la Sala de Pasos Perdidos y este premio sobre estudios jurídicos en el ámbito balear, cuenta con la financiación y colaboración del Parlament, tras el convenio firmado entre la institución parlamentaria y la academia.

En una nota de prensa, el Parlament ha explicado que Blanco ha obtenido el premio por su estudio jurídico 'Separación de poderes y reviviscencia normativa: a propósito de dos supuestos de reviviscencia normativa en el derecho balear'.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, la presidenta de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares, Maria Pilar Ferrer, y el académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares Pedro Aguiló.

El presidente del Parlament ha felicitado el ganador y ha agradecido a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares y a su presidenta la "confianza" y el "espíritu de colaboración que han mostrado siempre hacia el Parlament".