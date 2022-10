Rechazada la enmienda a la totalidad de Vox al proyecto de Ley de Cooperación para la Transformación Global

Ningún grupo parlamentario apoya la enmienda a la totalidad

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament balear ha rechazado este martes la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Vox-Actúa Baleares al proyecto de Ley de Cooperación para la Transformación Global.

El Consell de Govern aprobó el pasado mes de mayo este proyecto, que sustituye a la Ley de Cooperación para el Desarrollo del año 2005 y que pretende incorporar los términos que han cambiado desde entonces en esta materia, ahora está marcada por la Agenda 2030.

El Grupo Vox-Actúa Baleares considera que la ley no atiende a "las verdaderas necesidades para la lucha contra la pobreza" y "establece un complejo entramado de consejos, conferencias y empresas con el único objetivo de aumentar el gasto público".

En la exposición de motivos de la enmienda a la totalidad, Vox critica que "la ideología de género es uno de los ejes conductores" de la ley que, según la formación, responde "a una de las obsesiones de la izquierda, agrupar y estancar a la sociedad en diferentes grupos identitarios".

Durante la defensa de la enmienda, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha censurado que el Govern "basa toda su ley y su desarrollo en la Agenda 2030", que cuenta con "eslóganes aparentemente positivos, pero ideados por las élites globalistas". "La lucha actual es de globalistas frente a patriotas", ha señalado Sergio Rodríguez, quien ha tildado de "totalitario" este proyecto de ley.

SANTIAGO DEFIENDE LA NUEVA LEY

Por su parte, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha defendido el proyecto de ley que, según ha dicho, no crea ningún órgano, como dice Vox. "No se ha leído la ley", ha reprochado Santiago al diputado.

La consellera ha señalado que "una ley siempre tiene ideología", en este caso de la izquierda. "Puedo discutir de ideología una hora más con usted, pero no llegaríamos a ningún acuerdo", ha remarcado.

Santiago ha considerado que solo con la colaboración se podrá salir de la actual situación derivada de la guerra en Ucrania y tras dos años de pandemia de COVID-19. "Les pediría que no voten la enmienda a la totalidad y que esta ley avance", ha reclamado a los grupos parlamentarios.

TODOS LOS GRUPOS SE OPONEN A LA ENMIENDA

Todos los grupos parlamentarios se han opuesto a la enmienda a la totalidad y han avanzado que presentarán enmiendas con el objetivo de mejorar este texto.

La diputada del PP Margalida Durán ha explicado que su grupo presentará una serie de enmiendas, trabajadas con entidades, al proyecto de ley. Ha pedido, entre otras cuestiones, en incidir en el seguimiento de las inversiones en materia de cooperación: "Es necesario saber si realmente han sido eficaces y eficientes estas inversiones que se hacen en cooperación".

Desde Unidas Podemos, la diputada Cristina Mayor ha considerado que los diputados de Vox "están muy alejados de la ciudadanía balear", que tiene "una larga trayectoria solidaria". Así, ha resaltado que esta enmienda a la totalidad es "un desprecio y un insulto" a las entidades que se dedican a la cooperación y a las personas que colaboran con ellas.

El portavoz adjunto de Cs en el Parlament, Juanma Gómez, ha opinado que "es necesaria" esta ley, puesto que se debe actualizar la anterior ley de cooperación. En este punto, ha censurado que los diputados de Vox cometen "una irresponsabilidad como legisladores" al no presentar enmiendas para mejorar el proyecto de ley.

Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha lamentado que los diputados de Vox "practican un desconocimiento total y absoluto" hacia las instituciones y, en este caso, hacia las ONGs, además de un "desprecio a la realidad internacional".

La diputada de El PI-Proposta per les Illes Balears Lina Pons ha tildado de "irresponsabilidad" la postura de Vox y "una vergüenza para las personas que se dejan la piel con la cooperación". "Los señores de Vox se lo pasan bomba con estas iniciativas", ha señalado la diputada, al considerar que presentando una enmienda a la totalidad, la formación "no trabaja" porque no presenta enmiendas parciales.

Por parte del Grupo Mixto, la diputada de Més per Menorca Patrícia Font ha lamentado que Vox se posicione en contra de "cualquier cosa que salga de este Govern", mientras que el diputado del PSIB-GxF-EUIB, Antonio Jesús Sanz, ha defendido que la ley esté "impregnada de la Agenda 2030".

Finalmente, el diputado del PSIB Joan Ferrer ha resaltado que los motivos para esta nueva ley "son más que sobrados", dado que hay nuevos documentos, como los Acuerdos de París y la Agenda 2030, que hacen necesaria una actualización de la normativa de 2005.