El recinto ferial de Palma podrá acoger hasta cinco eventos y podría estar finalizado en 2029

PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El futuro Recinto Ferial de Palma podría albergar hasta un total de cinco eventos diferentes por la versatilidad que le permitirán unos tabiques móviles y podría adelantarse entre seis y siete meses mediante la construcción industrializada.

Así lo ha asegurado el arquitecto de Vivas Arquitectos, Cristian Vivas, que este viernes ha presentado la propuesta ganadora del concurso de ideas que ha desarrollado el Ayuntamiento de Palma para diseñar esta infraestructura.

El recinto se ubicará en un solar entre el Hospital de Son Llàtzer y la barriada de Son Ferriol. Será de planta rectangular con una primera plaza de acceso en la que se podrán organizar actividades, dentro del edificio habrá una galería para recorrer todo el espacio por alrededor, habrá un anillo interior a modo de espacio servidor para ubicar las escaleras, montacargas u otros elementos y dentro ya se encontraría el propio espacio que podrá ser divisible.

Cabe recordar que el recinto contará con una superficie de 20.000 metros cuadrados, una capacidad para 8.000 personas y está previsto que pueda finalizarse para el año 2029.