La rectora del CEU San Pablo subraya la responsabilidad de la universidad de enseñar el uso de la IA a estudiantes

La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, en el encuentro informativo de Europa Press 'Formación y empleo en Baleares. Una visión compartida'. - ISAAC BUJ - EUROPA PRESS

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, ha subrayado este jueves la responsabilidad que tienen las universidades en la formación de los estudiantes en el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Visiedo ha participado este jueves en la Cámara de Comercio de Mallorca en el encuentro informativo de Europa Press 'Formación y Empleo en Baleares. Una visión compartida', junto a la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; la directora de la Unidad de Personas, Marca y Sostenibilidad de Banca March, Sonia Colino, y el director del Departamento Corporativo de Recursos Humanos en RIU Hotels&Resorts, Pere Torrens.

Preguntados por el impacto que tendrá la IA en el empleo, los cuatro participantes en la mesa redonda han coincidido a la hora de señalar que, a grandes rasgos, tendrá impactos positivos en la eficiencia del trabajo.

En todo caso, Visiedo ha reclamado la responsabilidad de las instituciones universitarias de que los estudiantes se manejen con estas herramientas de manera transparente, ética y responsable. "Sólo si lo hacemos así no será un problema ni sustituirá el pensamiento crítico", ha argumentado.

Colino ha subrayado que la IA está ayudando a la eficiencia de determinadas tareas y a reducir cargas más que a sustituir personas, "que siguen siendo el pilar estratégico del banco".

El representante de RIU ha animado a estar "bien preparados" ante la expansión de esta tecnología. "Estamos como al principio de Internet", ha añadido, instando a "vigilar" que se espera de la IA y cómo se quiere utilizar.

La consellera Cabrer ha señalado que se trata de una "herramienta magnífica", aunque ha limitado su impacto en un mercado laboral como el de Baleares, principalmente de servicios y que sigue dependiendo mucho de la persona. La responsable de Trabajo del Govern ha instado a prestar atención a cuestiones relacionadas con la ciberseguridad.