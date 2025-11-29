La reforma integral de la pista de competición de Son Pardo, proyecto destacado del Institut Hípic de Mallorca en 2026

El president del Consell, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reforma integral de la pista de competición de Son Pardo, después de 25 años de antigüedad, es uno de los proyectos destacados del Istitut de l'Esport Hípic de Mallorca (IEHM), organismo dependiente del Consell, en 2026.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que el IEHM aumenta un 85 por ciento la partida destinada a inversiones en los hipódromos de Son Pardo y Manacor, hasta 1,7 millones de euros, frente a los 935.000 euros destinados a la mejora de las infraestructuras de 2025.

Así, el capítulo de inversiones registra un crecimiento significativo y están previstas cuatro principales inversiones a realizar el 2026. En el hipódromo de Palma, la reforma integral de la pista de competición de Son Pardo (500.000 euros) y la sustitución de la iluminación y la megafonía (500.000 euros) tras 25 años de antigüedad.

Por su parte, en el hípico de Manacor se contempla instalar aire acondicionado en el restaurante (400.000 euros) y cimentar y canalizar las aguas pluviales de las cuadras y boxes del hipódromo (200.000 euros).

EL IEHM CONTARÁ CON UN 18,5 POR CIENTO MÁS DE PRESUPUESTO

El Institut Hípic de Mallorca dispondrá el 2026 de un presupuesto global de 5,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,5 por ciento respecto al ejercicio anterior. Una importante subida, que se suma al aumento del 18,8 por ciento registrado el 2025.

Así, en solo dos años, se ha incrementado el presupuesto un 37 por ciento, cumpliendo con el compromiso de la institución insular de reforzar y consolidar el trote como un referente cultural, deportivo y económico en la isla.

AUMENTO DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL TROTE

También destaca el aumento de 150.000 euros en la aportación destinada a la Federació Balear de Trot, que dispondrá de 1,4 millones, un 12 por ciento más que el 2025, lo que permitirá ampliar el calendario de carreras en los hipódromos gestionados por el IEHM.

Por su parte, la Federació Hípica de les Illes Balears contará con una subvención de 85.000 euros, un 13 por ciento más que en el ejercicio anterior.