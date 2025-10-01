La reforma de la plaza de Ses Meravelles costará casi dos millones de euros y empezará "inmediatamente"

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este miércoles. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reforma de la plaza de Ses Meravelles, ubicada en la Playa de Palma, tendrán un presupuesto de casi dos millones de euros y empezará "inmediatamente", tan pronto como se rubrique el contrato con la empresa responsable de las mismas.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma, en su reunión de este miércoles, ha adjudicado el contrato de obras del proyecto de reforma y renaturalización del espacio, que forma parte del plan global de actuación para la modernización y revitalización de la zona turística.

La portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, ha explicado en la rueda de prensa previa que el presupuesto con el que contará el proyecto asciende a 1,9 millones de euros, financiados de forma íntegra con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

La idea, ha detallado al ser preguntada al respecto, es que las obras comiencen "inmediatamente", tan pronto como se rubrique el contrato con la empresa encargada de las mismas, algo que se debería hacer en un plazo de no más de 15 días.

"La idea es empezar lo más rápido posible. Es una actuación en la Playa de Palma y en las zonas turísticas en verano tenemos recesos en las obras, por lo que la idea es que se pueda acometer cuanto antes", ha apuntado. El plazo de ejecución de las obras será de 10 meses.

En líneas generales, el proyecto contempla el mantenimiento de los accesos exteriores y las jardineras perimetrales, así como una intervención integral en el interior de la plaza para eliminar todos los desniveles.

Para ello se demolerán los muros y se salvarán las escaleras y las grandes pendientes, garantizando de este modo la "accesibilidad universal" para toda la ciudadanía.

Además, se renovará por completo el pavimento, se llevarán actuaciones en diversas calles adyacentes, se instalará una zona de juegos infantiles y una pérgola, se plantarán nuevos arbustos y se reformara la fuente de agua ya existente.

ACTUACIONES EN EL CASTELL DE BELLVER

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma también ha dado luz verde al proyecto de ejecución de mejora de los accesos al Castell de Bellver y la recuperación del medio natural de su zona forestal.

Las actuaciones, divididas en dos lotes diferenciados, contarán con un presupuesto de 2,8 millones de euros procedentes, en buena parte, de los fondos del ITS.

La primera parte estará centrada en la remodelación de la zona de aparcamiento y la mejora del acceso, así como en la instalación de una nueva red de hidrantes y acondicionamiento del camino perimetral del bosque de Bellver. La segunda, en la recuperación del medio natural de la zona forestal.

Con estas actuaciones, Cort pretende mejorar la conexión del bosque con la ciudad mediante la ejecución de la fase IV del camino perimetral y la remodelación del acceso al Castell de Bellver, eliminando barreras arquitectónicas para garantizar unas condiciones de uso adaptadas a la normativa vigente.

También busca reforzar la protección del medio natural con la instalación de medidas contra incendios, renovar y reforestar las zonas erosionadas de la masa forestal, eliminar especies invasoras y fomentar la movilidad sostenible con la creación de nuevos itinerarios accesibles para peatones.

La previsión es que todas estas actuaciones se lleven a cabo a lo largo del primer semestre de 2026, ha detallado la portavoz municipal.

VALLADO DEL PARQUE DE SES FONTS

Este miércoles también se han encargado los trabajos de sustitución del vallado del parque de Ses Fonts, ubicado en el barrio de Camp Redó.

Esta intervención, ha apuntado Celeste, corresponde a la segunda fase de sustitución del cerramiento del parque y afectará aproximadamente a 250 metros lineales de vallado.

La actuación, que incluye también el desanclaje del cierre existente, cuenta con un presupuesto de más de 65.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación de servicios de obras y suministros para la gestión y conservación del patrimonio vegetal en zonas verdes.

El contrato está dividido en tres lotes, uno para el área de Llevant, otro para la de Ponent y uno más para las zonas arbóreas.