La reforma de la residencia municipal de Alcúdia finalizará en 2030 y creará 40 plazas para personas dependientes

A consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en la presentación del proyecto del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias en Alcúdia - CAIB

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern prevé que las obras para reformar la antigua residencia municipal de Alcúdia comiencen este año y finalicen en 2030. El nuevo equipamiento contará con 40 plazas para personas mayores dependientes.

Así lo ha resaltado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, este jueves en la presentación del proyecto, que se enmarca en el plan de infraestructuras sociosanitarias.

El proyecto prevé la adaptación integral del edificio situado en la calle de Formentera, 5, con el objetivo de recuperar este equipamiento para reforzar la red pública de atención a la dependencia en el municipio y en el conjunto de la comarca.

La nueva residencia contará con un total de 40 plazas y una inversión prevista de 6,2 millones de euros, según han informado la Conselleria y el Consell de Mallorca en sendas notas de prensa.

El objetivo es reorganizar el edificio para adaptarse a las necesidades actuales de atención sociosanitaria. Así, la planta sótano acogerá los servicios generales del equipamiento, mientras que en la planta baja se ubicarán los servicios comunes. Las plantas primera y segunda estarán destinadas a las habitaciones y a las salas de estar para los residentes.

Desde el Govern han destacado que con esta actuación se recupera un equipamiento existente para ponerlo al servicio de las personas mayores dependientes, incorporando espacios adaptados y una organización pensada para mejorar la calidad de la atención y el bienestar de los usuarios.

"Seguimos desplegando infraestructuras en diferentes municipios de Mallorca para acercar los recursos a las personas y permitir que puedan permanecer en su entorno cuando necesitan apoyo", ha dicho la consellera.

Por su parte, el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha subrayado que con este proyecto se recupera un equipamiento existente para ponerlo al servicio de las personas mayores dependientes, "incorporando espacios adaptados y una organización pensada para mejorar la calidad de la atención y el bienestar de los usuarios".

Según ha remarcado, el Consell de Mallorca, a través del IMAS, tendrá "un papel clave" en esta iniciativa, puesto que asumirá la gestión de la residencia cuando el proyecto esté finalizado.

De este modo, la institución insular integrará las nuevas plazas se integren en el sistema público de servicios sociales y respondan a las necesidades reales de las personas mayores y de sus familias.

"Estas 40 plazas nuevas reforzarán la red pública y nos permitirán ofrecer una respuesta más próxima y más adecuada a las personas mayores dependientes del Raiguer", ha subrayado Sánchez, concluyendo que el IMAS asumirá la gestión del recurso para "garantizar un servicio de calidad, modernizado y pensado para las necesidades de las personas y de sus familias".

Este proyecto forma parte del plan de infraestructuras sociosanitarias, que prevé la creación o adaptación de 18 equipamientos en todo el archipiélago, con 693 plazas y una inversión global de 82,4 millones de euros.

Al acto en Alcúdia han asistido también el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Baleares, Alejandro Mora; y la alcaldesa del municipio, Fina Linares.