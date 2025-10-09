Reforzados en las Pitiusas los dispositivos de emergencia ante la alerta por lluvias. - CAIB

IBIZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reforzado los dispositivos de emergencia en Ibiza y Formentera ante las lluvias previstas para este jueves.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, consolidada la alerta naranja (IG-1) por lluvias y tormentas este jueves en Ibiza y Formentera se han reforzado todos los dispositivos de emergencia para poder actuar con rapidez y eficacia en caso de que las lluvias provoquen nuevas inundaciones.

Los Bomberos de Ibiza, los Bomberos de Formentera, las agrupaciones de Protección Civil, el IBANAT, así como otros organismos, han reforzado sus equipos y la vigilancia.

A raíz de las inundaciones de la semana pasada, se presta especial atención a la carretera EI-800 que da acceso al aeropuerto. Allí hay un dispositivo activo desde las 05.00 horas liderado por el equipo técnico de la concesionaria de la vía, en contacto y coordinación permanente con la Dirección General de Emergencias y el Consell Insular de Ibiza.

Este dispositivo especial está formado por diez operarios en la carretera, una minicargadora, dos camiones, un camión autobomba hidráulico y una furgoneta de señalización. Se prevén desvíos si es necesario para evitar posibles incidentes.

Los Bomberos de Ibiza han reforzado su equipo con un total de 10 efectivos activos y 12 más en alerta, preparados para ser requeridos en cualquier momento. En la misma línea, también se han reforzado los Bomberos de Formentera, con un total de seis efectivos disponibles.

Las agrupaciones de Protección Civil de Sant Antoni, Santa Eulària e Ibiza también están activadas, con más de 15 efectivos disponibles. En el caso de Ibiza, se ha reforzado con cinco policías más. También se ha reforzado el servicio municipal de limpieza y la red municipal de aguas y jardines.

Por parte del IBANAT, se mantiene operativo el dispositivo contra incendios forestales instalado en Ibiza, que consta de una brigada con helicóptero, una brigada terrestre con vehículo autobomba, además del equipo habitual de trabajo en tareas de prevención, con el apoyo de un técnico de guardia.

Desde la Conselleria de Agricultura se han puesto a disposición del operativo los Agentes de Medio Ambiente, disponibles las 24 horas.

Además, es importante destacar que se lleva a cabo un monitoreo continuo y vigilancia permanente de las infraestructuras críticas, como la planta de hidrocarburos y las depuradoras.

EL COMITÉ TÉCNICO ASESOR, PENDIENTE DE LA EVOLUCIÓN

Este jueves por la mañana se ha vuelto a reunir el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la tormenta es suave, sin carga eléctrica importante ni vientos destacables y se desplaza lentamente. Por tanto, se prevé que sus efectos no sean intensos, pero sí prolongados en el tiempo hasta el sábado o el domingo.

La jornada ha comenzado con lluvias débiles sobre Ibiza. La previsión indica que las lluvias más intensas llegarán hacia el mediodía y podrían prolongarse más allá de las 18.00 horas, cuando está prevista la desactivación del aviso naranja y su reducción a amarillo.

Cabe recordar que durante toda la jornada de este jueves están suspendidas las clases en todos los centros educativos de Ibiza y Formentera y se recomienda evitar las actividades al aire libre, así como los actos o eventos con grandes concentraciones de personas.

Ante el riesgo derivado de las lluvias y tormentas, Emergencias recomienda seguir consejos básicos como asegurar puertas y ventanas o retirar del exterior todo aquello que pueda ser arrastrado por el agua. También, en evitar desplazamientos en coche si no son absolutamente necesarios.

La Dirección General de Emergencias e Interior ha recordado que, en caso de sufrir una emergencia, hay que llamar al 112 y seguir los canales oficiales de información.