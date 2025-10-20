La rehabilitación del edificio histórico de Salud en Cecilio Metelo comenzará a finales de octubre

El proyecto tiene un presupuesto de 12,5 millones y recupera el inmueble catalogado y un refugio antiaéreo de la Guerra Civil

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación integral del edificio histórico situado en la calle Cecilio Metelo, en Palma, comenzarán entre finales de otubre y principios de noviembre y permitirán recuperar este inmueble catalogado como futura sede de varios departamentos de la Conselleria de Salud.

La consellera de Salud, Manuela García, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, han presentado esta actuación este lunes, junto con responsables del proyecto, un equipo encabezado por la arquitecta Ana Pilar González.

Según ha destacado el Govern, la Conselleria de Salud ha impulsado la reforma y técnicos de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura han elaborado el proyecto. La iniciativa se enmarca dentro del plan de infraestructuras 'Islas en Transformación' puesto en marcha por el Ejecutivo.

El proyecto prevé la reforma integral del edificio emblemático construido en los años 30 del siglo XX que fue la sede del antiguo Instituto Provincial de Higiene, un conjunto histórico que comprende el inmueble y la zona arbolada, catalogados con grado de protección B (bien de interés local) por el Ayuntamiento de Palma y que incluye la restauración de un refugio antiaéreo.

Las obras, que cuentan con un presupuesto de 12,5 millones de euros, financiado con fondos provenientes del Factor de Insularidad, tienen un plazo de ejecución de 24 meses y se han adjudicado a la unión temporal de empresas Construcciones Llull Sastre-Obras y Pavimentaciones Man.

El edificio se proyectó durante la Segunda República como edificio racionalista destinado a la sanidad pública. La obra se atribuye al arquitecto Josep Alomar Bosch y su construcción finalizó en mayo de 1936, con una ampliación posterior en el lado noroeste.

Tiene una superficie construida de 2.774 metros cuadrados y se ubica en una parcela de 3.220 metros cuadrados. Además, conserva en el subsuelo un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, cuya restauración está incluida en el proyecto.

Según el Govern, el inmueble presenta un deterioro estructural importante debido a la falta de cimentación original y de intervenciones posteriores que debilitaron sus muros de carga.

Por eso, el proyecto prevé el vaciado interior del edificio para levantar una nueva estructura que cumpla la normativa vigente, con la ejecución de cimentación mediante micropilotes, manteniendo las fachadas catalogadas con sus escudos, el refugio de la Guerra Civil y los vestigios de la muralla renacentista hallados en el subsuelo.

El edificio está situado en el antiguo bastión de la muralla renacentista del que se han identificado dos tramos: uno en el acceso al refugio y otro en el exterior. Por ello, todas las actuaciones se llevarán a cabo bajo la supervisión de los arqueólogos del equipo de la dirección facultativa y con las autorizaciones del Consell de Mallorca.

En el exterior, se ampliarán las zonas ajardinadas y se eliminarán los espacios destinados a aparcamiento y, junto a los árboles existentes, se sembrará vegetación autóctona para crear un jardín mediterráneo.

Por otro lado, han explicado en la presentación del proyecto, la rehabilitación incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad y apuesta por un consumo casi nulo mediante el uso de energías renovables. De este modo, el edificio contará con placas fotovoltaicas y un sistema de geotermia que aprovechará la energía del subsuelo para el suministro eléctrico.

Además, el proyecto se ha moldeado con la metodología BIM ('Building Information Modeling'), para la creación y gestión de los datos durante todo su ciclo de vida y que centraliza la información en un modelo tridimensional (3D).

Se convierte así, ha destacado el Ejecutivo, en una actuación pionera en comunidad autónoma, que permitirá el control energético y el mantenimiento futuro del edificio.

La consellera de Salud ha puesto en valor que con la rehabilitación, este edificio emblemático "recuperará su vocación sanitaria original y, después de años en desuso, volverá a prestar servicio a los ciudadanos de Palma".