Rehabilitan los 'marges' de un tramo de la Ruta de Pedra en Sec entre Esporles y el refugio de Can Boi

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, visita el camino rehabilitado - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este lunes los 'marges' rehabilitados de un tramo de la tercera etapa de la Ruta de Pedra en Sec entre Esporles y el refugio de Can Boi, en Deià.

La rehabilitación, por un importe de cerca de 400.000 euros, ha sido financiada con fondos europeos Next Generation y forma parte del proyecto de mantenimiento de 'marges' de la tercera etapa, concretamente del tramo de la barrera de Es Paranys.

El vicepresidente segundo y consellera insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha visitado este lunes el tramo rehabilitado y ha puesto en valor el "gran trabajo" realizado por su Departamento.

"Arreglar este camino nos permite completar un tramo básico para dotar de continuidad a la Ruta GR-221, cuya extensión abarca desde el Puerto de Andratx hasta el de Pollença", ha subrayado Bestard.

El trazado rehabilitado tiene 550 metros de longitud y discurre por la zona de olivar entre el pozo de Ses Rotes y el encinar, todo en el término municipal de Deià. Los trabajos de 'pedra seca' han consistido en la rehabilitación de 20 muros de sostenimiento, con un total de 220 metros cuadrados.

En la visita al camino restaurado han participado también el alcalde de Deià, Joan Ripoll; el director insular de Medio Ambiente, Luis Rubí; el director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas; y el coordinador de la Unidad de Pedra Seca y Senderismo, Antoni Reynés, además de técnicos del departamento.