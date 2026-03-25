La renovación del alcantarillado de Alcúdia costará dos millones de euros y se financiará con el ITS

Obras en el alcantarillado de Alcúdia. - CAIB

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de reforma y actualización del alcantarillado de Alcúdia costará casi dos millones de euros y se financiará con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuela Lafuente, ha presentado este miércoles la iniciativa, que tendrá lugar principalmente en el tramo de la carretera de Artà entre las calles Pere Mas i Reus y Tucà.

Esta zona, según ha informado la Conselleria en un comunicado, presenta una elevada actividad, lo que hace especialmente necesaria la actualización de las infraestructuras existentes.

La actuación incluye la renovación completa de las tuberías y de los elementos de transporte del sistema de alcantarillado, con el objetivo de evitar averías y mejorar la capacidad de respuesta de la red.

Además, se incorporarán materiales modernos y técnicas constructivas actuales que permitirán aumentar la durabilidad de la infraestructura y reducir los costes de mantenimiento a largo plazo. Los trabajos también incluirán la mejora de varios ramales transversales que conectan con el colector principal.

Las obras, desde el punto de vista técnico, conllevarán tareas de excavación, sustitución de colectores y la posterior reposición de los pavimentos afectados.

"Esta actuación permite modernizar una infraestructura esencial que había quedado obsoleta, mejorando la eficiencia del sistema de saneamiento y anticipándonos a futuras necesidades del municipio", ha reivindicado el conseller.

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, ha considerado que se trata de una actuación necesaria para el municipio, especialmente para una zona de "muy actividad" y que permitirá mejorar una infraestructura "clave".