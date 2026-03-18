La renovación de los antiguos cines Metropolitan ya tiene proyecto: nueve plantas y multitud de servicios municipales

Render del futuro centro multiservicios de Pere Garau. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los antiguos cines Metropolitan del barrio palmesano de Pere Garau se convertirán en un centro multiservicios que contará con nueve plantas en las que se ubicará una comisaría de la Policía Local, una 'escoleta', una biblioteca, una unidad básica de salud o plazas de aparcamientos.

El ganador del concurso de ideas ha sido el anteproyecto arquitectónico presentado por Joan Fortuny y Martí Sanz, según ha anunciado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

El edificio combinará el hormigón con la madera y plantea espacios flexibles y adaptables a la multitud de usos previstos en el edificio.

Contará con tres plantas soterradas, las cuales se destinarán a plazas de aparcamiento y a almacenes, y seis en altura --contando con la cubierta-- donde se ubicarán los diferentes servicios municipales.

La idea es que tanto la demolición del edificio actual como la construcción del nuevo pueda licitarse el año que viene y que esté listo en un plazo aproximado de un año y medio. La inversión total ascenderá a 14,3 millones de euros.

Al concurso de ideas para seleccionar el proyecto, que se lanzó a finales del año pasado, se presentaron un total de 14 propuestas arquitectónicas que han sido valoradas por un jurado compuesto por representantes del Ayuntamiento de Palma y del Govern, de asociaciones vecinales, profesionales y expertos del sector y una comisión técnica.