La rentabilidad del alquiler se sitúa en Palma en el 4,42% en febrero

Archivo - Anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad del alquiler en Baleares en febrero se ha situado en el 4,42%, la segunda más baja de España, sólo por delante de San Sebastián (3,84%), según datos de pisos.com.

Según los mismos datos, la rentabilidad en España ha sido del 7,12%, lo que supone un aumento de más de un punto respecto al mismo periodo de 2025 (5,99%) y de tres centésimas con relación al pasado mes de enero de 2026 (7,09%).

"El encarecimiento del alquiler se debe a la subida de precios y la reducción de la oferta, lo que dificulta el acceso a la vivienda. El problema no es solo económico, sino también político y regulatorio. Cada vez hay menos pisos disponibles porque muchos propietarios evitan el alquiler por la inseguridad jurídica y la normativa cambiante", ha señalado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

Tarragona es la capital de provincia con mayor rentabilidad, y alcanza el 8,15%.