La rentabilidad de la vivienda se sitúa en Baleares en el 4,4%

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler se ha situado en Baleares durante el primer trimestre de 2026 en el 4,4%, según datos de idealista.

Más rentabilidad ofrecen los locales comerciales (6,9%) y las oficinas (6,6%). Por su parte, los garajes arrojan una rentabilidad del 3,2%, ligeramente por debajo del 3,5% que ofrece un bono a diez años.

En términos generales, la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado durante el primer trimestre de 2026 hasta el 6,7%, ya que al finalizar el invierno de 2025 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,3%.

Según el estudio realizado por idealista, la rentabilidad obtenida supera en 1,5 puntos, en el peor de los productos inmobiliarios analizados, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,5%).

Según este estudio, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable. Comprar una oficina en España para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta del 11%, que se reduce desde el 11,5% que daba hace doce meses. Los locales ofrecen un rendimiento del 9,9% (10% hace un año) y en el caso de los garajes se sitúa en el 6%, el mismo que en marzo de 2025.