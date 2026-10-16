Representantes de empresas e instituciones de Islandia visitan Mallorca para conocer "buenas prácticas" en el turismo

Representantes del Consell de Mallorca junto con empresarios y cargos institucionales de Islandia durante su visita a la isla. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación institucional y empresarial de Islandia se ha desplazado a Mallorca para conocer de primera mano la experiencia y las "buenas prácticas" del sector turístico mallorquín, así como su evolución hacia un modelo "más responsable y sostenible".

La visita, coordinada por el Departamento de Turismo del Consell de Mallorca, ha reunido a representantes islandeses para conocer iniciativas vinculadas con la gestión turística responsable, la sostenibilidad, la innovación y la formación, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

Por parte del Consell de Mallorca han asistido su presidente, Llorenç Galmés, el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, y del director insular de Turismo para la Demanda y la Sostenibilidad y vicepresidente de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, Tomeu Ferragut.

Galmés ha destacado en su intervención que Islandia y Mallorca comparten "muchas más cosas de las que puede parecer", puesto que son dos islas que han encontrado en el turismo "una oportunidad de desarrollo".

"Mallorca cuenta con una trayectoria turística más larga y una experiencia que puede contribuir a la evolución otros destinos. Hoy, Islandia quiere conocer el recorrido y cómo se ha avanzado hacia un modelo que apuesta por la calidad, la excelencia y una experiencia turística cada vez más completa", han apuntado.

Por su parte, Ginard también ha hecho referencia a las similitudes entre los dos territorios y ha añadido que son dos destinos que comparten "un mismo objetivo", como es "diversificar la oferta turística y revalorizar la cultura, las tradiciones, el patrimonio y la identidad".

"Mallorca es mucho más que sol y playa, y ofrecer experiencias auténticas y de calidad es fundamental para generar valor tanto para los visitantes como para los residentes y para el territorio", ha alegado.

Después de la recepción institucional, se ha celebrado una jornada de trabajo estructurada en microcápsulas temáticas, en las que se ha procurado reunir a una representación amplia y transversal para ofrecer una visión del funcionamiento del destino, sus retos y las iniciativas que se desarrollan para avanzar hacia un turismo más sostenible. Con este objetivo han participado representantes de diferentes ámbitos del tejido económico y turístico de Mallorca.

En concreto, en las sesiones de trabajo de la mañana han intervenido la representante de Any Solutions Olga Veiga, que ha abordado la innovación y la transformación digital; de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca Solyma Veny, que ha presentado los avances de Mallorca como destino turístico inteligente; de la Dirección Insular de la Oferta y la Calidad Guillermo Balaguer, que ha explicado el marco normativo y los retos de la gestión turística; y de El Corte Inglés Maribel Lares, que ha puesto el foco en la relación entre el comercio, el producto local y la experiencia del visitante. Las intervenciones han permitido ofrecer una visión del destino desde diferentes perspectivas, combinando la gestión pública, la innovación tecnológica y la actividad empresarial.

El programa ha incluido una visita al Centro Integrado de Formación Profesional Juníper Serra, para conocer la importancia de la formación y la cualificación profesional en el sector turístico.

También se ha realizado una visita a las instalaciones de Tirme, para conocer el sistema de gestión de residuos y las iniciativas de economía circular, y ha completado la jornada un recorrido por el centro histórico de Palma y el Museo de Mallorca.

La comitiva de Islandia ha contado con la participación del embajador de Islandia en España, Kristján Andri Stefánsson, junto con representantes del Gobierno islandés, de organizaciones turísticas y económicas, de la Cámara de Comercio y de empresas del sector.

La jornada ha formado parte de una visita de dos días dedicada al turismo responsable, iniciada el jueves en el hotel Riu Playa Park, en la Playa de Palma, donde se presentaron a la delegación proyectos de sostenibilidad, economía circular y aprovechamiento de recursos locales.