Requisan 17 dosis de marihuana a dos hombres en Son Gotleu. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha requisado un total de 17 dosis de marihuana a dos hombres que fueron sorprendidos en Son Gotleu consumiendo alcohol y sustancias estupefacientes.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, agentes de la Policía de Barrio del Distrito Este intervinieron contra el consumo de drogas en la vía pública el pasado 1 de junio, en el marco del dispositivo preventivo establecido a raíz de las diversas quejas vecinales recibidas por molestias e inseguridad en la zona de la plaza Orson Welles.

Los hechos ocurrieron a las 19.00 horas en los alrededores de la plaza de Can Capes. Los agentes, mientras realizaban tareas de patrullaje y seguimiento preventivo, observaron a dos varones, mayores de edad y de nacionalidad española, que consumían bebidas alcohólicas y fumaban sustancias que presuntamente fueron identificadas como drogas ilegales.

Al acercarse para identificar a los implicados y sancionar la actividad, los policías les registraron y localizaron un total de 17 dosis de marihuana que los individuos portaban encima.

Ante esta situación, los agentes interpusieron dos actas por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública. El material intervenido fue retirado y será remitido a las autoridades competentes para su análisis y posterior destrucción.