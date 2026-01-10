Rescatado un ciclista de 60 años tras caer cuando bajaba una trialera en Esporles

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. Recurso. Archivo. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Según han informado desde Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, el helicóptero sa Milana ha llevado a cabo esta jornada un nuevo rescate, esta vez de un ciclista de unos 60 años que bajaba una trialera en Esporles y ha sufrido una caída.

El helicóptero ha localizado al hombre y lo evacuado con la grúa hasta el Hospital Universitario de Son Espases, para que pueda ser atendido de las heridas que presentaba.