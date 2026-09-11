Rescatados dos ancianos atrapados en el incendio de su vivienda en Formentera

Incendio Formentera - GUARDIA CIVIL

FORMENTERA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos personas, un hombre y una mujer de 86 y 80 años, tras producirse un incendio de considerables dimensiones en el interior de su domicilio, situado en Formentera.

Según ha informado este viernes el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de septiembre a las 20.30 horas, cuando recibieron un aviso en el que se informaba de un incendio en una vivienda.

Al personarse en el lugar, se encontraron con un incendio plenamente activo en un garaje anexo, en el que existía un elevado riesgo de propagación al inmueble. Tras acceder al jardín, los agentes localizaron al varón tratando de combatir las llamas con una manguera de jardín, exponiéndose directamente al incendio, mientras que la mujer permanecía en el interior de la casa.

Los agentes comprobaron que había varias bombonas de butano en el interior del garaje, lo que incrementaba considerablemente el riesgo.

Ante el elevado peligro, los guardias civiles requirieron a ambos que abandonaran si bien el matrimonio en un primer momento se negó a abandonarlo pese a la proximidad y magnitud de las llamas.

Por ello, los agentes les evacuaron hasta trasladarlos a una zona de seguridad alejada del inmueble, evitando que continuasen expuestas al incendio y al peligro derivado de las bombonas de butano.

Posteriormente, se incorporaron al dispositivo una patrulla de Policía Local, una ambulancia, dos camiones motobomba y un vehículo pickup motobomba de Bomberos, que realizaron las labores de extinción.