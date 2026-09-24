Rescatan a dos ancianos en Cúber

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado este jueves a dos personas mayores que se encontraban cerca de la zona de sa Torreta en el embalse de Cúber.

Los hechos se han producido alrededor de las 18.20 horas, cuando el helicóptero sa Milana de los Bomberos de Mallorca ha acudido a este punto de la isla para auxiliarlas.

En un comunicado, el cuerpo ha indicado que la pareja estaba formada por una mujer, que presentaba síntomas de deshidratación; y un hombre, que tenía una herida en la cabeza. Finalmente, ambos han sido evacuados al Hospital de Son Espases.