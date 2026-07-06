Rescatan a dos mujeres atrapadas en un ascensor en un incendio en el puerto de Alcúdia

Camión de bomberos frente al edificio afectado. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a dos mujeres que quedaron atrapadas en un ascensor por el apagón eléctrico que provocó un incendio declarado en un restaurante del puerto de Alcúdia.

Según la información facilitada en redes sociales por la Policía Local del municipio, el incendio se declaró este domingo por la tarde en un restaurante de la calle Teodor Canet, en el puerto de Alcúdia.

El incendio se originó en la pipa de extracción de humo del establecimiento, lo que provocó una gran acumulación de humo y obligó a la movilización de la Policía Local de Alcúdia, Bomberos de Mallorca, Protección Civil, la Guardia Civil y los servicios de salud.

Varias personas, principalmente trabajadores de restaurantes, fueron atendidas por inhalación de humo. Además, dos mujeres tuvieron que ser rescatadas de un ascensor después de quedar atrapadas debido a un apagón causado durante la emergencia.