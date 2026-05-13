Rescatan a una excursionista lesionada en Escorca

Rescate de una excursionista lesionada en Escorca - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) - Los Bomberos de Mallorca han rescatado a una excursionista que ha sufrido una lesión en el tobillo el municipio de Escorca.

Los hechos, según ha informado el servicio de emergencias, ha tenido lugar el mediodía de este miércoles en la zona de ses Voltes d'en Galileu.

La mujer ha sido rescatada por los bomberos y trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Son Espases, donde ha recibido atención médica.