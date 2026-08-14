Rescatan a un hombre desorientado en una zona montañosa de Estellencs después del eclipse

Archivo - Agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil ha rescatado a un hombre de 36 años que se encontraba desorientado por una zona montañosa de Estellencs (Mallorca).

La actuación, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, se inició pasada la medianoche del jueves, es decir, unas horas después de que se produjera el eclipse solar total.

Un ciudadano llamó al 112 alertando de que había escuchado gritos de auxilio procedentes de una zona montañosa comprendida entre el Morro de Ses Serveres y el Coll des Pi.

Se activó de forma urgente el protocolo de búsqueda, integrado tanto por agentes del Greim como por un médico del SAMU 061 y efectivos de los Bomberos de Mallorca. Gracias a la colaboración de varios testigos, que avistaron luces y escucharon peticiones de ayuda, lograron acotar la zona de rastreo.

No obstante, no fue hasta las 04.00 horas cuando los servicios de emergencias lograron encontrar al hombre, de 36 años y nacionalidad británica. Se había desorientado, dijo, después de sufrir un episodio de mareos.