Rescatan a un hombre que quedó atrapado en una cueva en Cala sa Nau (Mallorca)

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado este martes a un hombre que quedó atrapado en una cueva en Cala sa Nau (Mallorca) cuando el estado del mar empeoró.

Según ha informado el centro de salvamento el aviso lo ha lanzado al mediodía un compañero de la víctima, que sí que ha podido escalar por las rocas.

Hasta el lugar se ha desplazado, ante la imposibilidad de que realizar el rescate en helicóptero, la Salvamar Mimosa que ha socorrido al hombre con un aro salvavidas. El hombre fue trasladado en buen estado a Porto Colom.