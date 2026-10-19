Temporal.- Rescatan a una persona que pasó la noche en su vehículo en Cala Mestella (Santa Eulària) por las lluvias - AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA

EIVISSA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han rescatado a una persona que, debido a las fuertes lluvias, se vio obligada a pasar la noche en el interior de su coche en Cala Mestella, en el municipio de Santa Eulària.

La dana Adam ha provocado en el municipio inundaciones en viviendas, árboles caídos y cortes de tráfico en diferentes carreteras, además de otras incidencias provocadas por las intensas precipitaciones.

Hasta las 12.00 de este lunes se habían acumulado en las últimas seis horas 77 litros por metro cuadrado, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Entre los daños registrados destacan las inundaciones en dos viviendas de la zona de Font des Murtar, así como en otra vivienda situada en el polígono 7. Además, se ha producido el desprendimiento de un techo en la calle Gregal y la inundación de un garaje en la calle Paó, en Jesús.

También se ha registrado la caída de varios árboles en distintos puntos del municipio y afectaciones en algunos establecimientos hoteleros debido a la gran cantidad de agua acumulada. Las lluvias provocaron una importante acumulación de agua en el torrente de ses Dones de es Puig d'en Valls, cuyo paso tuvo que cerrarse, así como en sa Llavanera y en es Figueral.

En esta última zona, el temporal también ha ocasionado daños importantes en la playa, mientras que Cala Llenya registró una considerable acumulación de agua. Es Canar también se ha visto afectado por el temporal, especialmente en la zona del paseo, así como varios puntos de aparcamiento, que han quedado parcialmente inundados.

En la zona de Bungalow Park, en es Figueral, se ha producido el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones que ha caído sobre la calzada. El incidente no ha provocado daños personales, aunque sí ha afectado la vía. Hasta el lugar se han desplazado un par de excavadoras para proceder a la retirada de la roca y despejar la carretera.

Para atender las incidencias provocadas por el temporal, el Ayuntamiento ha desplegado un dispositivo en el que han participado 22 efectivos de la Policía Local y tres miembros de Protección Civil. Además, cinco trabajadores administrativos reforzaron el Centro de Comunicaciones (CECOM) para apoyar la gestión y coordinación de las incidencias registradas durante el episodio de lluvias.