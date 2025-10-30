Rescatan una tortuga marina envuelta en basura y plásticos en aguas de Cala Ratjada - GUARDIA CIVIL

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo de Porto Cristo han rescatado a una tortuga marina, que se encontraba totalmente envuelta en basura y plásticos, en aguas de Cala Ratjada.

Según ha informado el Instituto Armado, agentes del Grupo Especialistas de Actividades Subacuáticas que se encontraban realizando servicio conjunto con Salvamento Marítimo en la zona noreste de la isla localizaron el pasado martes a la tortuga.

Así, socorrieron al animal y lo subieron a cubierta de la embarcación con las precauciones que requiere. Después, se pusieron en contacto con la Fundación Palma Aquarium para que se hicieran cargo de la tortuga y la trasladaron hasta el puerto de Portocolom, donde fue entregada a personal de la Fundación.

Igualmente, han destacado que a la tortuga le pusieron el nombre de Mimosa, nombre que tienen la embarcación de Salvamento Marítimo en la que fue rescatada.

La Guardia Civil recuerda que en caso de localizar a una tortuga marina herida hay que llamar al 112. Es importante proteger al animal colocándolo a la sombra y tapándolo con una toalla húmeda sin cubrirle la cabeza ni la cloaca y en ningún caso retirar ningún cabo, anzuelo, hilos, plásticos o redes que aprieten cualquier miembro de la tortuga.