Las reservas hídricas de Baleares descienden al 39% en julio

Archivo - Embalse es Gorg Blau en la Serra de Tramuntana, Mallorca - EMAYA - Archivo

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas de Baleares se sitúan en el 39% durante el mes de julio, seis puntos menos que en el mes anterior, de acuerdo con los datos de seguimiento de la situación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de Baleares.

Por islas, según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en una nota de prensa, Mallorca registra un 39% de reservas, Menorca mantiene el 34% y Eivissa se sitúa en el 42%.

El índice general de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,386, un valor superior al registrado en el mismo periodo de hace un año (0,366) y hace dos años (0,365).

Este indicador permite hacer un seguimiento de la evolución de los recursos hídricos y de la situación de las diferentes unidades de demanda, ha recordado la Conselleria.

En cuanto a las unidades de demanda (UD), durante el mes de julio todas han registrado una evolución a la baja, con los descensos más significativos en Manacor-Felanitx y Eivissa.

En términos territoriales, el 9,5% del territorio, correspondiente a las unidades de demanda de Formentera y Tramuntana Sud, se encuentra en situación de normalidad.

El 58,9% del territorio, que incluye Menorca, Artà, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord y Eivissa, se encuentra en situación de prealerta, mientras que el 31,6%, correspondiente a Es Pla, Manacor-Felanitx y Migjorn, se encuentra en situación de alerta.

Respecto al porcentaje de reservas, el conjunto de las Islas pasa del 45% registrado en el mes de junio al 39% durante julio. Por islas, Mallorca pasa del 46% al 39%, Menorca se mantiene en el 34% y Eivissa pasa del 47% al 42%.

De cara al mes de agosto, y teniendo en cuenta tanto la época del año como la evolución actual de las reservas, se prevé que las reservas continúen con una tendencia descendente propia del periodo estival.