La residencia de las Germanetes dels Pobres abre 10 nuevas plazas para mayores en riesgo de desprotección

Archivo - El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La residencia de las Germanetes dels Pobres de Palma ha abierto 10 nuevas plazas residenciales temporales para personas mayores en riesgo de desprotección grave.

Lo ha anunciado este martes el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Guillermo Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación.

Estas plazas, ha explicado el también conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, van dirigidas a las personas mayores que por determinadas circunstancias sufran situaciones de "abuso económico o violencia familiar grave".

Por el momento, ha detallado Sánchez, ya hay dos de esta decena de plazas que están ocupadas.

Con esta medida, ha celebrado, ya son 110 las nuevas plazas residenciales las abiertas por el IMAS a lo largo de la presente legislatura, a lo que se suma las obras en diversas residencias.

También a la apertura de una línea de ayudas de tres millones de euros dirigida a las residencias de competencia municipal, "una iniciativa pionera que hasta ahora no existía".

Precisamente, el grupo socialista en el Consell de Mallorca advirtió hace unos días que estas ayudas no estaban llegando y que algunos centros municipales presentaban déficits de hasta 800.000 euros.

Sánchez, no obstante, ha lamentando que los socialistas "se hayan dado cuenta ahora de las necesidades de las residencias municipales" y ha asegurado que están trabajando para que las ayudas lleguen este mismo mes.