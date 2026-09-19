Retiran una embarcación de tres toneladas que se hundió frente a Portals hace cinco años

1118547.1.260.149.20260919163657 Un equipo de buzos inspecciona el fondo marino de Puerto Portals de cara a una gran recogida de residuos - PUERTO PORTALS

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Puerto Portals ha retirado este sábado casi cuatro toneladas de residuos del mar, además de un llaüt de cinco metros de eslora y 3.000 kilos de peso que se hundió en la zona hace cinco años.

Ha sido durante la tercera edición del Blue Marina Clean-Up Subaquatic, una jornada de limpieza y concienciación medioambiental desarrollada con la participación de Protemas, Mar de Fondo y Big Blue Diving.

La operación ha culminado el trabajo iniciado durante una primera inmersión de reconocimiento, en la que los buzos localizaron la embarcación, además de un motor, un ancla y restos del casco de otro barco.

Su extracción ha requerido una compleja intervención técnica para reflotar el llaüt y trasladarlo hasta tierra firme de manera segura.

La jornada ha contado con la implicación de buzos profesionales, voluntarios, familias, niños y personas mayores, que han colaborado activamente en la limpieza de una parte del litoral que permanece invisible desde la superficie.

"El mar está lleno de basura. Bajo el agua encontramos todo tipo de objetos, muchos de ellos de grandes dimensiones, que permanecen durante años en el fondo marino y provocan un grave impacto sobre el ecosistema", ha señalado el director de Protemar, Manuel Sánchez.

La directora de Comunicación de Puerto Portals, Elena Seijas, ha subrayado el valor medioambiental y educativo de esta iniciativa. "Con acciones como el Blue Marina Clean-Up Subaquatic no solo retiramos toneladas de residuos del Mediterráneo, sino que también hacemos visible una realidad que normalmente permanece bajo el agua", ha afirmado.