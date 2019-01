Reus tilda de "pésima" la inversión real de los PGE en Baleares

Publicado 15/01/2019 14:24:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de MÉS per Mallorca, Toni Reus, ha tildado de "pésima" la inversión real del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio, presentada este lunes, en Baleares y ha considerado que "no solo no se mejora sino que se va hacía atrás", refiriéndose al 11,45 por ciento menos que recibirá.

En declaraciones a los medios este martes en el Parlament, Reus ha dicho, en esta línea, que "el peso de las Islas es el que es y, una vez más, se ha demostrado que tiene poco" y ha explicado que, "hasta que no haya una voz propia en el Congreso que defienda los derechos" la situación no se revertirá.

Asimismo, ha añadido que el proyecto de propuestos está planteado "en clave estatal" para, a su parecer, "conseguir determinados apoyos".

Sin embargo, el diputado ha considerado que, a nivel general, "no se puede decir que no haya aspectos positivos" y ha querido destacar la inversión en pensiones y en educación.