Revocan la autorización de un salón de juegos de Ciutadella

MENORCA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática ha informado este miércoles de la revocación de la autorización de un salón de juegos de Ciutadella, situado en la calle de Maó, al no disponer el gerente del local de la autorización para administrar una casa de apuestas.

Vicepresidencia ha explicado que el titular de la autorización para gestionar y explotar el salón de juegos es la entidad 'Play Oresnes' que, sin embargo, habría transferido la gestión a un particular.

La revocación de la autorización está firmada por el director general del Comercio del Govern, Miguel Piñol, por delegación del vicepresidente y conseller de Transición Energética y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, autoridad competente en materia de juego.

Desde el Ejecutivo autonómico han explicado que la tramitación del expediente tiene su origen en un informe del pasado 25 de mayo de la Brigada de la Policía Nacional realizado a solicitud del Servicio de Juego del Govern que denuncia que el gerente del local no tenía autorización para administrar una casa de apuestas. En esta línea, han remarcado que la entidad autorizada habría transferido la gestión a un particular que no disponía de la autorización para gestionar y explotar salones de juego.

El director general de Comercio ha resaltado este miércoles que "el Servicio de Juegos está revisando el estado de expedientes de locales en activo para detectar posibles irregularidades".