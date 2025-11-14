Rex4media, única agencia de marketing española en ganar el German Design Award en Excellent Communications Design Web

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

En los reciente German Design Award 2026, la agencia de marketing de Mallorca Rex4media, con 12 años de experiencia en el sector, ha sido la única en España que se ha alzado con el premio en la categoría "Excellent Communications Design Web" por su trabajo con el beach club NU Mallorca.

Los German Design Award son un premio internacional de diseño y uno de los galardones más prestigiosos e importantes a nivel mundial que reúne cada año a un jurado internacional de profesionales que decide los mejores proyectos a nivel global.

Se trata de un reconocimiento al duro esfuerzo que realizan los profesionales que forman el equipo de Rex4media, con la intención de entregar proyectos de alta calidad tanto en el aspecto visual como para obtener los mejores resultados. Una empresa en constante aprendizaje que ya ofrece servicios tan novedosos como el posicionamiento GEO.

Según Ángel Cabezas, CEO de Rex4media, "ser reconocidos como la agencia de marketing referente en Mallorca y Baleares es una de nuestras principales aspiraciones. El reciente German Design Award 2026 no solo confirma la calidad excepcional de nuestro trabajo, sino que nos impulsa con firmeza hacia la consecución de nuestros objetivos. Como agencia, buscamos la excelencia en todos nuestros proyectos a nivel de marketing integral y diseño, lo que implica la creación de proyectos web de altísimo nivel, como es el caso de NU Mallorca".

Rex4media es una Boutique Marketing Agency que, con oficinas en Mallorca, ofrece sus servicios en todas las Islas Baleares y también trabaja con clientes a nivel nacional e internacional. Además, forma parte de un reducido y exclusivo grupo de agencias Google Partner.

Razones del éxito de Rex4media como agencia de marketing

La excelencia operativa de la agencia se refleja en su propia trayectoria: en los últimos tres años, Rex4media ha experimentado un incremento medio interanual (o Tasa de Crecimiento Anual Compuesto - CAGR) de facturación del 28,31%, es decir, que la empresa ha más que duplicado su volumen de negocio. Esto ha sido impulsado por una estrategia de retención de clientes del 95% y la incorporación de 18 nuevas cuentas premium en sectores clave durante el último año. Su modelo se enfoca en escalar la facturación de sus clientes, no solo en mantenerla.

Gracias a su metodología, Rex4media ha logrado que sus clientes de alto rendimiento vean un Retorno de la Inversión Publicitaria (ROAS) promedio que supera el 4:1. Esto significa que, por cada euro invertido en campañas gestionadas por la agencia, el cliente recupera cuatro euros en ingresos. En el sector turístico, ha logrado elevar este indicador un 35% en el último año para la mitad de su cartera de clientes.

