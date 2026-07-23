El Rey se reúne este viernes con las autoridades de Baleares en las tradicionales audiencias de verano

Archivo - El Rey Felipe VI, recibe en audiencia a la presidenta de las Illes Balears, Marga Prohens, en el Palacio de Marivent, a 28 de julio de 2025, en Mallorca (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI se reunirá este viernes con las autoridades de Baleares en las tradicionales audiencias de verano, que este año se volverán a celebrar en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

La primera en departir con el monarca, a partir de las 10.00 horas, será la presidenta del Govern, Marga Prohens. Después, a las 10.50 horas, será el turno del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

A las 11.25 horas tendrá su oportunidad de encontrarse con Felipe VI el alcalde de Palma, Jaime Martínez. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, será el encargado de cerrar las reuniones a las 12.00 horas.

Por el momento no ha trascendido qué temas pondrán sobre la mesa las autoridades de Baleares, aunque acostumbran a informar al Rey de asuntos de actualidad política y social.

Preguntado al respecto, el portavoz del Govern, Antoni Costa, no ha dado detalles pero ha sugerido que Prohens le trasladará las "principales preocupaciones" de Baleares.