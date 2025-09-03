Rodríguez insta a Prohens a aceptar la quita de deuda y a "abandonar la sumisión a los intereses políticos" de Feijóo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha instado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a aceptar la condonación de deuda de 1.741 millones de euros para Baleares y a "abandonar la sumisión a los intereses políticos del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo".

En declaraciones remitidas a los medios por la Delegación del Gobierno, Rodríguez ha reclamado a Prohens que "haga prevalecer los intereses de la ciudadanía" de las Islas y que acepte la quita de deuda aprobada este martes en el Consejo de Ministros.

Según el delegado del Gobierno, con esta quita de la deuda habría recursos para construir hasta 10.000 viviendas de protección oficial o reducir las listas de espera sanitarias o de dependencia. "Renunciar a esta quita de la deuda es renunciar a los intereses de Baleares", ha advertido.

La táctica de confrontación con el Gobierno de España, ha concluido, no puede "pisotear y maltratar una posible mejora de la calidad de vida" de la ciudadanía.