'Romeo Y Julieta', De Prokófiev, Y Los Ritmos Cubanos Protagonizan El Tercer Concierto De La Temporada De La Sinfónica - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB) interpretará 'Romeo y Julieta', de Serguéi Prokófiev, junto con ritmos cubanos, música contemporánea e influencias del jazz en el tercer concierto de la temporada, que se celebrará el próximo jueves a las 20.00 horas en el Auditorium de Palma.

El programa, según ha explicado este jueves en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, empezará con la 'Obertura Cubana', de George Gershwin, una composición que incorpora ritmos y sonoridades de la música cubana al lenguaje sinfónico. Escrita después de un viaje del compositor en La Habana, la obra destaca por su vitalidad rítmica, el color orquestal y la fusión de elementos de la música clásica con influencias populares.

Uno de los grandes protagonistas de la velada, han añadido, será el trombonista Ian Bousfield, una figura de referencia internacional de su instrumento, que actuará como solista en la interpretación de Tapias, del compositor valenciano Francisco Coll, y 'I Cover the Waterfront', de Johnny Green.

La presencia de Bousfield permitirá poner en valor las posibilidades expresivas y técnicas del trombón, un instrumento que en esta ocasión adquirirá "un protagonismo especial". El contraste entre el lenguaje contemporáneo de Francisco Coll y el carácter melódico de 'I Cover the Waterfront', una composición vinculada a la tradición jazzística norteamericana, aportará diversidad estilística al concierto.

El final del tercer concierto de temporada la OSIB estará marcado por una selección de 'Romeo y Julieta', de Serguéi Prokófiev, una de las composiciones "más emblemáticas" del repertorio orquestal del siglo XX. Inspirada en la tragedia de William Shakespeare, la obra narra la historia de amor imposible entre dos jóvenes de familias enfrentadas, Montescos y Capuletos. Concebida originalmente como un ballet, la partitura destaca por "su extraordinaria fuerza dramática y la riqueza de colores orquestales", con pasajes de gran intensidad y momentos de un profundo lirismo.

La dirección musical irá a cargo del director Guillermo García, que cuenta con una destacada trayectoria en el repertorio sinfónico y operístico. Con este programa, la Sinfónica reafirma su apuesta por una programación diversa, que combina obras del repertorio internacional con la presencia de destacados intérpretes y compositores contemporáneos, y ofrece al público "nuevas perspectivas de la música orquestal".