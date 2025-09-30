Sa Pobla estrena la reforma del pabellón deportivo renovado con el apoyo del Consell de Mallorca

Visita del presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el conseller insular Pedro Bestard a las reformas del pabellón Miquel Capó Soler de Sa Pobla - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sa Pobla ha estrenado la reforma del pabellón deportivo renovado con el apoyo del Consell de Mallorca.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que Sa Pobla estrena reformas en el polideportivo municipal Nou Camp, concretamente en el pabellón Miquel Capó Soler.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, acompañados del alcalde de Sa Pobla, Biel Ferragut, y del teniente alcalde y regidor de Deportes, Guillem Crespí, han visitado este martes las actuaciones de mejora en las instalaciones deportivas de este municipio hechas con una subvención de la institución insular.

Estas ayudas del Consell de Mallorca, que permiten reformar o crear espacios deportivos nuevos, provienen de un paquete de 12 millones de euros que se transformarán en mejoras en los espacios deportivos públicos en el periodo 2024-2026.

Según el convenio firmado entre la institución de Gobierno y el municipio, la renovación integral del pavimento interior del pabellón municipal ha tenido un coste de 127.611 euros y está subvencionado al 100 por ciento por el Consell. Asimismo, el Ayuntamiento de sa Pobla tiene prevista la instalación de un vídeo marcador y gradas móviles en las próximas semanas, y dentro del 2026 la reforma y adecuación de la sala multideportiva polivalente y el cambio de forjado de la sala de máquinas de las piscinas exteriores. El Consell, así, hará una aportación total en este municipio de 303.216 euros.

Las mejoras llevadas a cabo en sa Pobla sustituyen la anterior pista de goma sintética, de más de 25 años de antigüedad, por una de madera, con 30 años de vida útil. Este cambio de pavimentación permitirá un salto de calidad, especialmente para el club de básquet, con más de 30 equipos federados y unos 400 jugadores.

Entre las ventajas de la nueva pista, el presidente del Consell ha destacado que "esta reforma era necesaria para mejorar el rendimiento deportivo y evitar lesiones entre los usuarios a la hora de practicar deporte de impacto". Galmés ha añadido que "el Consell aportará 12 millones para hacer que las instalaciones públicas deportivas de Mallorca sean más seguras, más eficientes y más cualitativas".

El conseller insular de Deportes ha añadido por su parte que "la subvención del Consell tiene por objetivo potenciar la salud de los mallorquines y crear espacios polivalentes que puedan usar los clubes y las escuelas deportivas, pero también la gente mayor, que practica el programa "Mou-te amb salut!" en la mayoría de pueblos. Además, Bestard ha añadido que "estas inversiones y mejoras llegarán a 51 municipios y suponen un estímulo a la economía local, puesto que se harán casi 300 intervenciones deportivas".

12 MILLONES DE AYUDAS DURANTE LA LEGISLATURA A 51 MUNICIPIOS

La convocatoria de subvenciones a favor de los ayuntamientos de Mallorca para el fomento de la actividad física, mediante creación de nuevas instalaciones deportivas o mejora de las existentes, aportará un total 12 millones de euros a los ayuntamientos, dos millones más que en la legislatura anterior.

En esta convocatoria, a la que optan 51 municipios con 293 actuaciones, hay que destacar que las mejoras de pavimentos deportivos, como este de sa Pobla, constituyen un importante grueso de solicitudes presentadas por los ayuntamientos, con 40 proyectos y un 14 por ciento del total de estos. Le siguen las mejoras en eficiencia energética --luces, placas solares, fuentes de agua, etcétera-- y la reforma de las cubiertas de los pabellones, con 17 solicitudes. La antigüedad de las anteriores instalaciones de interior y la adecuación a las nuevas medidas de seguridad deportiva son los motivos principales.