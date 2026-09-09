Sáenz de San Pedro defiende las políticas contra el cambio climático y el PSIB lo acusa de "abrazar el negacionismo"

Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro durante una sesión de control en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha defendido que el Govern impulsa políticas y acciones para luchar contra el cambio climático ante las críticas del PSIB, que lo ha acusado de "abrazar el negacionismo".

En el pleno del Parlament de este miércoles, el conseller ha destacado que "no es casualidad" que el Govern cuente con un servicio de cambio climático con un equipo "importante" de profesionales que trabajan con políticas concretas y con recursos.

Entre otras medidas, ha subrayado, su Conselleria ha reformulado el plan de transición energética que el PSIB "dejó en un cajón", ha pagado más de 140 millones de euros en ayudas de transición y ha impulsado refugios climáticos, con una inversión de dos millones de euros.

El diputado del PSIB Carles Bona ha indicado el Govern "no elige que haga calor, pero sí es responsable como se pasa", remarcando que hay problemas de climatiacion en centros de salud, en centros educativos y faltan árboles en los espacios públicos.

"Mientras pasa esto su Govern dice una cosa pero hace otra, porque Prohens dice que la descarbonización es irrenunciable, pero cada vez que han tenido que elegir entre la transición o abrazar el negacionsimo, ¿qué es lo que ha sido realmente irrenunciable?", ha criticado.