Sáenz de San Pedro reconoce que "el mayor vertedero de escombros ilegal de Baleares" está en Formentera

FORMENTERA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha asegurado este martes que "el mayor vertedero de escombros ilegal de Baleares" se encuentra en Formentera, al que ha calificado como "la montaña de la vergüenza".

"Hablamos de casi 80 piscinas olímpicas a nivel de volumen. Hablamos de siete edificios de diez plantas", ha destacado durante el pleno del Parlament.

Así ha contestado al diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, quien ha preguntado por la gestión de residuos de construcción y demoliciones de obra, y ha asegurado que en Formentera se ha acumulado en los últimos tiempos una montaña de más de 240.000 metros cúbicos, con alturas de hasta 40 metros.

"Esta situación no es nueva. Se ha originado en las anteriores legislaturas", ha afirmado Córdoba, criticando que los gobernantes permitieron la acumulación de residuos "como si fuera un vertedero a cielo abierto".

Córdoba ha denunciado que no se ha impulsado ninguna planta de tratamiento de estos restos y, además, el Consell ha tenido que asumir una sanción de 500.000 euros por "una gestión irregular que viene de lejos" en esta materia.

El diputado ha preguntado, entre otras cosas, si el Govern ofrecerá apoyo económico para crear las plantas de tratamiento necesarias en la Isla.

El conseller ha insistido en que la montaña crece cuatro metros de altura al año y ha recordado las acciones iniciadas para evitar esta situación, como el cierre del vertedero.

También ha reconocido que, nada más llegar, se encontraron en la Isla "con un verdadero desastre" y una situación "completamente abandonada, sin control y sin responsabilidad política". A pesar de todo, ha tendido la mano al Consell para solventar esta problemática.