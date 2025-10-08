Sagreras, al PSIB: "Dejen de hacer seguidismo de Sánchez y reivindiquen con nosotros control de fronteras"

El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha pedido al PSIB que "deje de hacer seguidismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se sumen a ellos para reivindicarle medidas para hacer frente a la crisis migratoria en Baleares.

El 'popular' ha destinado parte de su intervención en el turno de réplica durante la segunda sesión del Debate de Política General que este miércoles se celebra en la Cámara autonómica a la cuestión migratoria.

Sagreras ha recordado que durante los primeros nueve meses de este año ya se han superado los 5.822 migrantes que llegaron a las costas del archipiélago a lo largo de 2024.

"¿Y qué hace Sánchez? ¿No bastan los menores que ya sobrepasan la capacidad de respuesta que nos quieren enviar más de otras comunidades? Ante el grito de auxilio sí decreta la emergencia migratoria, pero para él, para poner tiendas de campañas en los puertos, pero no para reconocer que no podemos asumir más", ha reprochado.

Ha sido entonces cuando se ha girado hacia la bancada de los socialistas para pedirles que "dejen de hacer seguidismo" del presidente del Gobierno y se "pongan al lado" de la líder autonómica, Marga Prohens, y de la ciudadanía de Baleares.

"Reivindiquen juntamente que envíe más policías, más guardias civiles, que se controlen las fronteras, que cambie su política internacional, que haga políticas en origen y que no nos envíe mas menores migrantes de otras comunidades autónomas", ha clamado Sagreras.