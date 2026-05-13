Salud amplía la atención de la ambulancia de soporte vital avanzado de Es Mercadal a 24 horas

Ambulancia en Menorca - CAIB

MENORCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha presentado este miércoles la ampliación de la atención a las emergencias sanitarias de Es Mercadal con una ambulancia de soporte vital avanzado las 24 horas a partir del próximo 15 de junio.

El vehículo, que hasta ahora estaba operativo durante 12 horas (de 08.00 a 20.00 horas) de lunes a domingo, pasa ahora a estar disponible las 24 horas, todos los días del año. La ambulancia se ubica en el recinto ferial de Es Mercadal, un espacio cedido por el Ayuntamiento por un periodo de dos años con posibilidad de prórroga.

Con esta ampliación de horario la Conselleria de Salud da respuesta a la demanda de ampliar la dotación del SAMU 061 a los municipios de la zona central de la isla, que permitirá hacer frente al incremento de la actividad en la atención a las emergencias que ha tenido lugar.

El dispositivo está formado por un médico, un enfermero y un técnico de emergencias sanitarias y dará cobertura a la zona central de la isla, especialmente a los municipios de Es Mercadal, Ferreries y Alaior. "La ubicación del dispositivo de emergencia permite dar una respuesta rápida durante los meses de mayor afluencia de turistas a las calas de esta área", ha dicho García.

De este modo, el SAMU 061 tendrá operativas durante todo el año tres ambulancias de soporte vital avanzado y tres de soporte vital básico en Ciutadella, Maó y Es Mercadal. Además, tiene un vehículo de apoyo logístico y asistencial a las ambulancias que lo precisan y un vehículo de farmacia móvil.