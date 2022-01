Salud constata "una ligera bajada" de contagios pero no espera que se traduzca de inmediato en un descenso en las UCI

PALMA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud del Govern balear, Patricia Gómez, ha informado este miércoles de que hay "una ligera bajada" en el número de nuevos casos de COVID, aunque no espera que esto se traduzca de forma inmediata en un descenso en la cifra de ingresados en las unidades de críticos.

En declaraciones a los medios durante un acto en Manacor, Gómez ha explicado que las hospitalizaciones no suelen producirse "el primer día de tener síntomas", sino que "suele ser por complicaciones a partir de una semana"; los ingresos en UCI llegan "a veces más tarde".

Por ello, habitualmente lo primero que empieza a bajar es el número de casos, después la cifra de personas hospitalizadas y por último las UCI.

La consellera ha subrayado que buena parte de los ingresados en UCI son personas no vacunadas, y que hay "personas jóvenes en estado bastante crítico", algo que sería posible "evitar" gracias a la vacunación, ha insistido.

Además, actualmente Baleares todavía sufre "los efectos de las fiestas de Navidad". Con todo, la consellera ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos de cara a las fiestas populares de enero, como Sant Antoni y Sant Sebastià, ya que "se han suspendido muchos actos" y se ha reforzado la vigilancia.

"Veremos, en función de los encuentros, que pueda haber subida o no de casos la semana que viene", ha dicho Gómez, que ha vuelto a llamar a no "confiarse" ante el COVID para "no ser vehículo de transmisión a personas vulnerables".

Por otro lado, preguntada por las protestas convocadas por el sindicato de enfermería SATSE, Gómez ha defendido que el IbSalut ha tenido un contacto "permanente" con los sindicatos y ha destacado el refuerzo de enfermeras en Atención Primaria, con 150 profesionales "que se quedarán como plantilla".