Salud implanta un cribado para detectar la malnutrición en mayores de 70 años atendidos en Atención Primaria. - EUROPA PRESS

PALMA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha implantado un protocolo, dotado con 18.000 euros, que establece un cribado para todas las personas mayores de 70 años atendidas en Atención Primaria con el objetivo de detectar y tratar de forma precoz posibles casos de malnutrición.

En rueda de prensa, la autora del protocolo, la dietista-nutricionista Úrsula Sánchez, ha explicado que el programa establece una ruta de actuación común para los profesionales sanitarios mediante un procedimiento de cinco pasos, con el objetivo de estandarizar la atención, optimizar los recursos asistenciales y personalizar el seguimiento de los pacientes.

Asimismo, ha destacado que el primer paso consiste en realizar el test MNA a todas las personas mayores de 70 años para detectar posibles casos de malnutrición. Si se identifica un problema, el tratamiento se llevará a cabo desde Atención Primaria.