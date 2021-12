Salud recomienda grupos reducidos para las comidas de Navidad y realizar un test si hay personas vulnerables

PALMA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha recomendado este martes que las comidas y cenas de Navidad se hagan en grupos reducidos de personas y que sean "estables", es decir, siempre los mismos, así como la realización de una prueba de autodiagnóstico en caso de que en el encuentro haya personas vulnerables a la COVID-19.

Así lo ha explicado este martes la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, quien ha aconsejado también que las personas no vacunadas no vayan a reuniones sociales ni celebraciones, al igual que las personas que presenten síntomas propios de un catarro, así como el uso de mascarilla FFP2 por parte de personas vulnerables y acompañantes.

Por otro lado, ha recomendado que la mascarilla esté siempre puesta, especialmente en interiores, excepto en el momento de consumir alimentos o bebidas, y que las celebraciones se lleven a cabo en exteriores, en la medida en que sea posible, además de que se evite la entrada a establecimientos donde no se respeten las normas de seguridad.

Asimismo, desde Salud han insistido en el refuerzo de la vacunación y la importancia de tener la pauta completa, y han recordado a las personas de más de 50 años que ya pueden pedir cita para la tercera dosis.

Con todo, la consellera ha subrayado que "esta Navidad no es igual a la del año pasado, cuando la situación era todavía más complicada", aunque ha pedido "prudencia y, sobre todo, tener en cuenta la solución, que es la vacuna".

VALORACIÓN DE LA PANDEMIA EN BALEARES

En cuanto a la valoración de la situación epidemiológica actual, Gómez ha lamentado, respecto al ámbito hospitalario, que ante el aumento de contagios en Baleares, "una parte de los casos ingresará y habrá afectación hospitalaria".

No obstante, la consellera ha recordado que se han elaborado planes de contingencia. "Estamos preparados, habrá incrementos de recursos en el caso de que sea necesario para dar la mejor respuesta posible".

Por otro lado, Gómez ha insistido en que "la situación va cambiando" y que, "cuando viene una época de bonanza", se intenta recuperar el ritmo "en marcha forzada".

"Somos una Conselleria que no cierra nunca para dar respuesta a la ciudadanía y esto genera situaciones complejas. En estos momentos, Atención Primaria está trabajando muchísimo, son profesionales que se están dejando la piel", ha insistido la consellera.

Por otro lado, en referencia a los sanitarios no vacunados, se ha mostrado "sorprendida" por que "haya profesionales que ven la gravedad de la enfermedad y la implicación social y económica que tiene y no se vacunen". Con todo, ha indicado que se trata de un número muy reducido --alrededor de 2.000--, frente al 95% de todos los sanitarios y no sanitarios que trabajan en Salud y sí están vacunados.

"Nos preocupan sobre todo los no vacunados que trabajan en primera línea", por eso, "como mínimo" se ha establecido que tengan la obligación de presentar las pruebas "para dar seguridad".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Respecto a la conferencia de presidentes, Gómez ha considerado que "es el momento de dar una respuesta coordinada y conjunta con todas las comunidades en la medida de lo posible".

"Somos uno de los países más vacunados del mundo, hasta que todo el mundo esté vacunado seguiremos sufriendo olas, pero somos un país ejemplar, hay que poner muchos esfuerzos en la vacunación", ha insistido.

EL 25% DE LOS CASOS SON ÓMICRON

Preguntada por una posible transmisión comunitaria en Baleares, la consellera de Salud ha asegurado que hay "una transmisión clarísima de la variante Delta desde hace muchas semanas".

"En el momento en que la incidencia acumulada a 14 días pasa de 150 casos, ya se puede decir que hay transmisión comunitaria; es cuando se pierde el origen de los casos", ha añadido.

Asimismo, en relación a la variante Ómicron, la consellera ha aclarado que se están haciendo seguimientos caso a caso en Baleares porque "ahora se puede seguir".

No obstante, el 25% de los 500 casos que detectó Son Espases este lunes ya eran Ómicron. "Hay un momento en el que ya no se puede hacer un seguimiento tan apurado; cuando pierdes la trazabilidad, hay transmisión comunitaria", ha concluido.