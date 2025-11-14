Salvador Illa, sobre turismo: "No estoy por el decrecimiento, estoy por la prosperidad"

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. - DAVID ZORRAKINO - SALVADOR ILLA - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha reclamado este viernes en Palma medidas para regular los flujos turísticos y evitar efectos adversos, aunque se ha mostrado contrario al decrecimiento.

"No hemos sido nunca un gobierno a favor del decrecimiento, para nada", ha afirmado en un desayuno informativo organizado por Prensa Ibérica, Diario de Mallorca y El Periódico.

El mandatario catalán ha reiterado que "no está por el decrecimiento sino por la prosperidad", aunque ha expresado la necesidad de tomar decisiones para su regulación.

En este sentido, ha apuntado a medidas fiscales que permitan obtener más recursos, a la descentralización de las zonas turísticas a la redistribución de la llegada de visitantes a lo largo del año.