Sant Joan solicita al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada por la dana Alice

IBIZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja ha aprobado por unanimidad solicitar al Consejo de Ministros que declare el municipio como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil tras el paso de la dana Alice los días 11 y 12 de octubre.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, durante ese episodio extraordinario de lluvias torrenciales e inundaciones, Sant Joan sufrió importantes daños materiales en viviendas, locales comerciales, equipamientos municipales e infraestructuras públicas.

Además, se produjeron numerosos incidentes como inundaciones en vías públicas, caída de árboles, desprendimientos y riesgo de desbordamiento de torrentes, según el informe emitido por la Policía Local.

Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado al Consejo de Ministros no sólo la declaración del municipio como zona afectada, sino también la aplicación de todas las medidas económicas y ayudas previstas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y en el Real Decreto 307/2005 para poder hacer frente a la restauración de viviendas, negocios y equipamientos.

Asimismo, se insta al Gobierno a adoptar medidas complementarias que permitan una recuperación integral de los daños sufridos, incluyendo la reparación de infraestructuras, servicios básicos y ayudas directas a las personas afectadas.

El acuerdo será comunicado a la Delegación del Gobierno en Ibiza y Formentera para su tramitación ante el Ejecutivo nacional.