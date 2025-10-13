Sant Josep remite un aviso a residentes en Es Cubells por desprendimientos registrados en la carretera

IBIZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Josep ha remitido un aviso a los residentes en la zona de la carretera de Es Cubells a Cala Llentrisca tras la alerta naranja y los desprendimientos registrados en la carretera.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, se recomienda evitar la circulación y extremar la precaución.

Los servicios municipales trabajan para restablecer la normalidad tan pronto como sea posible y el Ayuntamiento ha recordado que, en caso de urgencia, se debe contactar con el 112.