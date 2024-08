Santa Eulària asegura que ningún menor de Can Rova "va a quedar desprotegido"

Desalojo Can Rova, Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha asegurado que "no se va a quedar ningún menor desprotegido", en relación a los desalojados de Can Rova.

También ha solicitado colaboración ciudadana y de las formaciones políticas para que informen en caso de conocer a familias desalojadas con menores que no dispongan de recursos habitacionales.

Afectados por el desalojo de Can Rova se han concentrado este martes frente al Ayuntamiento de Santa Eulària. En principio, el Consistorio mantendrá abierto hasta el viernes un polideportivo escolar para que estas personas -17 en estos momentos- puedan pernoctar.

En declaraciones a los medios de comunicación, la concejala de Servicios Sociales, Toñi Picó, ha explicado que tenían previsto poder reunirse con portavoces de los afectados y "aclarar algo la información y desinformación".

La edil ha asegurado que les hubiera gustado hablar con los afectados quienes, según Picó, les han asegurado que no se querían reunir con el Ayuntamiento. "Lamentamos mucho que no hayan querido dar este paso. Siempre hay que estar escuchando a las dos partes y poner las cosas en común, pero no ha sido posible", ha afirmado también.

Picó ha explicado que trabajan con las familias afectadas, cada una "con un perfil distinto". "Si hay una vulnerabilidad económica grande en un caso personal puntual, se hará como se hacía con otras personas", ha insistido la concejala, quien ha recordado que las madres y menores acogidos en el centro de Cáritas Nazaret podrán permanecer en este espacio un mes.