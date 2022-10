Santa Eulària comienza la elaboración de su censo municipal de ADN de perros

IBIZA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado este martes la elaboración del censo municipal de ADN de perros.

Según han informado desde el Consistorio, la medida servirá para luchar contra los excrementos no recogidos y para garantizar el bienestar animal al poder localizar a propietarios de camadas abandonadas. Además, facilitará la devolución de animales robados y podrá servir para agilizar las compensaciones a dueños de ganado que haya muerto por un ataque de un perro.

La toma de muestras se hará mediante cita previa. El contrato de gestión ha sido adjudicado a ADN Canino SL por un plazo de cuatro años con un coste total para ese periodo de algo menos de 139.000 euros, IVA incluido.

Desde Santa Eulària han explicado que la toma de muestras es indolora para los animales. La gestión se realiza en unos pocos minutos y su coste es de 31,5 euros (más IVA), una cifra que hasta el 31 de enero estará subvencionada por el Ayuntamiento al 50 por ciento, en el caso del primer animal censado, y al 100 por cien si el propietario tiene más de dos perros.

Este trámite es obligatorio para todas las personas con domicilio en el municipio. Con las subvenciones, se abaratará el trámite para parte de los cerca de 4.000 perros que, se estima, existen en el municipio.

Con la implantación del sistema se esperan reducir sustancialmente los alrededor de 200.000 euros que anualmente se deben destinar a limpiar excrementos y orines de las vías públicas.

Según han explicado en rueda de prensa desde el Ayuntamiento, con esta herramienta podrán multar a quienes no cumplan con su obligación de mantener en buenas condiciones y no respeten los derechos de los animales, pero también a quienes no retiren los excrementos de sus animales.

Los objetivos de esta iniciativa, ya vigente tras la aprobación de la Ordenanza de Tenencia, Protección y Bienestar Animal aprobada en pleno de mayo, son evitar que se dejen en la calle las deposiciones de los animales y contribuir al bienestar animal.

La identificación mediante marcadores genéticos es un procedimiento que permite la normativa autonómica sobre seguridad y bienestar animal y que ya se ha implantado con éxito en más de medio centenar de municipios españoles, ha explicado el Consistorio.

El Ayuntamiento ha recordado que, el pasado enero, personal del departamento se desplazó a Málaga para conocer todos los aspectos de la puesta en marcha de este servicio, además de las cifras y los resultados de su implantación "que son muy satisfactorios".

"La verdad es que es una iniciativa que tiene un efecto muy positivo en la convivencia, ya que de una manera muy eficiente se consigue tener un municipio más limpio, se logra una mejor imagen y se inculcan valores cívicos a todos los propietarios", han explicado desde el Consistorio.