Satse alerta de "saturación insostenible" en urgencias hospitalarias, atención primaria y 061

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PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Satse ha alertado de la grave presión asistencial que están soportando las enfermeras durante este verano en el conjunto de servicios del IbSalut.

El incremento de la población, unido a la falta de profesionales y a la ausencia de medidas eficaces por parte del organismo, han indicado en un comunicado, está provocando una situación de "saturación insostenible" en urgencias hospitalarias, atención primaria y 061.

Según han asegurado, la situación más preocupante se vive en las urgencias del Hospital Son Llàtzer, "donde el colapso asistencial ha dejado de ser un episodio puntual para convertirse en una situación estructural" que ha hecho que, durante todo el mes de julio, se hayan vivido situaciones constantes de 35 pacientes de media diaria pendientes de ingreso.

Pese a esta situación, han indicado, la planta 1D continúa cerrada, lo que impide disponer de más camas para aliviar el colapso, algo que, para Satse resulta "incomprensible" y se ha solicitado que "se abra cuanto antes".

MÁS CARGA DE TRABAJO

Esta situación incrementa la carga de trabajo de las enfermeras, retrasa la asistencia y genera una tensión constante tanto para los profesionales como para los usuarios.

"No podemos normalizar que las enfermeras trabajen cada día al límite mientras el IbSalut mira hacia otro lado. La presión asistencial tiene consecuencias directas sobre la salud física y emocional de los profesionales", han advertido.

Por otro lado, según han indicado, los demás hospitales de Baleares también atraviesan un verano "especialmente complicado". En Son Espases la actividad permanece "muy tensionada" y el déficit de 60 contratos de enfermería sin cubrir y la falta de siete matronas dificulta la respuesta asistencial.

En el Hospital Mateu Orfila de Menorca se soporta un "importante incremento" de la demanda al triplicarse la población. Por su parte, en Eivissa, la saturación es una constante y en el Hospital Can Misses se han llegado a registrar hasta 12 horas de espera en el servicio de urgencias en los últimos días.

Según Satse, la presión asistencial se traslada también a atención primaria, donde numerosos centros de salud de las zonas más turísticas trabajan por encima de su capacidad, y también al servicio del 061, donde los servicios a realizar se han triplicado a causa del aumento de población y de los traslados secundarios por la saturación y falta de camas en los hospitales.

La organización sindical ha exigido que se tomen medidas inmediatas que consigan paliar la situación de sobrecarga que están sufriendo los profesionales.

"No se puede normalizar que cada verano se repitan las mismas escenas de urgencias colapsadas, profesionales agotados y pacientes esperando durante horas", han señalado.

Para el sindicato, la falta de profesionales no es una casualidad y, en este sentido, han recordado que Baleares, y especialmente Mallorca, continúa perdiendo capacidad para atraer y fidelizar profesionales debido al elevado coste de la vivienda y de la vida.

"Es inviable competir con otras comunidades autónomas sin ofrecer unas condiciones que compensen la dificultad de desarrollar aquí un proyecto de vida. Cada verano comprobamos las consecuencias de no haber actuado a tiempo", han lamentado.

En este sentido, han insistido en la necesidad de implantar de manera urgente un plus de difícil cobertura para Mallorca, una medida que permita atraer y retener profesionales y garantizar unas plantillas suficientes durante todo el año.

"No hablamos de un privilegio, sino de una herramienta para que Mallorca pueda competir en igualdad de condiciones y dejar de afrontar cada verano con plantillas insuficientes una presión asistencial que ya es insostenible", han concluido.