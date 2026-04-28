El sector energético de Baleares alerta de la falta creciente de profesionales cualificados

Jornada organizada por CaixaBank Dualiza, CAEB y Asinem - CAIXABANK DUALIZA

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una treintena de empresas del sector instalador y energético y centros de Formación Profesional han coincidido en la necesidad urgente de talento cualificado en el sector, en un contexto marcado por la transición energética, el impulso de las energías renovables y el aumento de las inversiones.

Así lo han puesto sobre la mesa empresas del sector, centros de FP, entidades de orientación y representantes institucionales y profesionales de recursos humanos en el Desayuno Dualiza 'Tiempo y talento. Claves para la formación del talento en el sector energético balear", organizado por CaixaBank Dualiza, CAEB y Asinem.

El objetivo de la jornada, según ha señalado CaixaBank Dualiza en una nota de prensa, ha sido analizar los principales retos del sector energético balear ante la "urgente necesidad" de talento cualificado y su impacto en la competitividad del territorio.

La gerente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares (Asinem), Mayra Argüelles, ha subrayado que solo la mitad de las empresas se considera preparada para afrontar el relevo generacional, condicionado por el incremento de jubilaciones y el cierre de actividad de autónomos, debido al síndrome del trabajador quemado.

Según los datos presentados, cerca de la mitad de las empresas prevé realizar nuevas contrataciones en 2026, lo que, han expuesto, evidencia que el sector necesitaría duplicar el número actual de profesionales cualificados para responder a la demanda existente.

Los participantes han manifestado que esta elevada demanda choca con la escasez de perfiles técnicos, especialmente oficiales de primera, perfiles eléctricos, de climatización, fontanería, telecomunicaciones, renovables y perfiles mixtos.

En este contexto, han subrayado la dificultad creciente para cubrir puestos calve que ya presentan "tensiones estructurales desde hace años".

El responsable de CaixaBank Dualiza en Baleares, Ricard Guillem, ha hecho hincapié en la importancia de promover la FP como "herramienta imprescindible" para formar a una gran parte de estos profesionales y la necesidad de impulsar el papel de formación de las empresas para lograrlo.

Por su parte, la miembros de la junta directiva de Asinem y participante en la jornada, Aina Calafat, ha indicado que el sector de las instalaciones ofrece oportunidades laborales "estables y con gran recorrido" para la juventud.

"Estamos en plena transformación del modelo energético y las empresas necesitan incorporar talento con urgencia", ha alertado, a la vez que ha destacado que jornadas como la de este martes son "esenciales" para "definir qué tipo de profesional necesita Baleares en los próximos años".

Las empresas han coincidido en que, además del conocimiento técnico, la actitud y la motivación son "factores determinantes" en los procesos de incorporación y fidelización del talento. Según han añadido, la experiencia profesional tiene peso, pero la FP actúa como "elemento multiplicador" del resto de competencias.

También han abordado la necesidad de reforzar la formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida, entiendo la FP, los certificados de profesionalidad y la formación en empresa como partes de un mismo itinerario profesional.

Entre las conclusiones, ha resumido CaixaBank Dualiza, han subrayado que la falta de talento cualificado es uno de los principales riesgos para la competitividad del sector energético balear.

Así, han apostado por reforzar la colaboración entre empresas y centros formativos, avanzar hacia una orientación más práctica y vivencial, formar tutores de empresa y entender las prácticas como una experiencia formativa real.

La jornada ha concluido con la idea de que "la escucha entre empresas y centros hacia el alumnado y el territorio es clave para anticipar necesidades y construir soluciones eficaces que permitan al sector seguir creciendo y generando empleo de calidad den Baleares".